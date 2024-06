Da Bruxelles la premier risponde a una domanda sull'inchiesta di Fanpage

Giorgia Meloni si difende dopo la bufera scatenata dall’inchiesta di Fanpage attorno a Fratelli d’Italia e al suo movimento Gioventù Nazionale. “Penso che chi ha sentimenti razzisti, antisemiti o nostalgici semplicemente abbia sbagliato la propria casa perché questi sentimenti sono incompatibili con Fratelli d’Italia, sono incompatibili con la destra italiana e sono incompatibili con la linea politica che noi abbiamo chiaramente definito in questi anni”, ha affermato la premier in un punto stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. “Quindi su questo io non accetto che ci siano ambiguità. Ho chiesto al partito di prendere provvedimenti e voglio essere chiara ancora una volta”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata