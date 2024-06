La segretaria dem a Napoli in un'iniziativa nell'ambito delle celebrazioni per il Pride

La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, e il Presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte hanno partecipato a Napoli a un’iniziativa promossa nell’ambito delle celebrazioni che precedono il Napoli Pride di sabato 29 giugno. “Sono felice che siamo qui insieme al sindaco Gaetano Manfredi, che sta facendo un gran lavoro in questa città, e sono contenta che ci sarà anche Giuseppe Conte. Unire le forze su sempre più questioni sociali, sulle questioni dei diritti civili, del piano industriale che manca al Paese ma anche di come affrontiamo l’emergenza climatica, è quello che dobbiamo fare per battere queste destre, l’abbiamo dimostrato solo qualche giorno fa vincendo 6 capoluoghi di regione su 6 che andavano al voto, con coalizioni coerenti, con un programma condiviso”, ha detto Elly Schlein. “Credo che anche l’esperienza amministrativa di questa città dimostri che si possono mettere a valore le differenze per fare insieme le battaglie che invece sono comuni e sono tante. Sono felice di essere qui a farle insieme”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata