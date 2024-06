A Roma e Torino si sfilerà il 15 giugno, mentre a Milano e Napoli il 29 giugno. Tanti gli ospiti e gli eventi in programma

Il 1° giugno è iniziato il mese del pride, ovvero dell’orgoglio della comunità Lgbtq+ che in Italia (e non solo) rivendica ancora numerosi diritti. Sono tante le città che in tutto il Paese celebreranno il pride month con eventi e parate: su tutte ci sono Roma e Milano.

Roma Pride

Nella Capitale la sfilata si terrà il 15 giugno. Una data importante che segna i 30 anni dal primo storico pride italiano. La parata partirà alle 15:00 da Piazza della Repubblica per poi attraversare tutta Roma e avrà come madrina ufficiale la cantante Annalisa. Assieme a lei ci saranno tante altre star come Big Mama e dj internazionali pronti a far ballare la folla.

Milano Pride

A Milano l’appuntamento è fissato per il 29 giugno. La parata colorerà le vie del capoluogo lombardo a partire dalle 15:30 da via Pisani (davanti alla stazione Centrale) e arriverà fino all’Arco della Pace. Qui verrà allestito un palco dove saliranno le associazioni Lgbtq+, attivisti, rappresentanti delle istituzioni. Infine ci sarà il classico concerto.

Napoli Pride

Anche Napoli festeggia il 29 giugno e per l’occasione la madrina sarà la cantante Malika Ayane. La sfilata sarà preceduta da una settimana di iniziative e di eventi per la seconda edizione napoletana del Pride Park, il villaggio dei diritti. Ancora non sono stati comunicati orari e percorso.

Torino Pride

La marcia del Torino Pride sarà il 15 giugno con partenza alle 16:30 da via Principe Eugenio (angolo corso San Martino). Il motto di quest’anno è “D’amore e di lotta”. “Siamo persone che amano e siamo persone che lottano. Vogliamo riappropriarci di entrambe queste definizioni, e vogliamo narrarle secondo le nostre prospettive e le nostre storie uniche e differenti”, ha fatto sapere sui social il coordinamento di Torino Pride.

