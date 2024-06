Proseguono i lavori per realizzare i due centri di prima accoglienza e trattenimento

Il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, si è recato a Tirana per effettuare una visita ai siti di Shengjin e Gjader, dove proseguono i lavori per realizzare i due centri di prima accoglienza e trattenimento migranti, come stabilito dal memorandum siglato da Italia e Albania il 6 novembre 2023.

