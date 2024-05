Centinaia di manifestanti nella Capitale, alta tensione ma nessuno scontro

Sono centinaia i tassisti che hanno invaso le strade di Roma in occasione dello sciopero nazionale. Al concentramento, previsto in piazza San Silvestro, alcuni gruppi sono arrivati dopo aver percorso in corteo via del Tritone.

Petardi e fumogeni hanno accompagnato tutta la manifestazione, oltre a numerosi cori contro Uber. La multinazionale è infatti accusata di star stringendo accordi con il Governo che minerebbero il servizio pubblico offerto dai tassisti. Alta tensione ma nessuno scontro.

