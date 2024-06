La 61enne è la prima donna sindaco del capoluogo del Molise sostenuta da Pd, M5S e AVS

A Campobasso è Marialuisa Forte a vincere il ballottaggio contro il candidato di centrodestra Aldo De Benedittis. La 61enne, ex provveditore agli studi del capoluogo del Molise e dirigente scolastica, è la prima donna sindaco della città, sostenuta da Pd, M5S e AVS. “Sono felice, oggi è il momento di festeggiare questo risultato straordinario. Ho pianto? Sì, ho pianto. Oggi festeggiamo, ma da domani sarò al lavoro e pronta a collaborare con tutti, anche con i miei avversari, per rendere questa città un posto migliore”, ha detto la neosindaca. Nella sede elettorale di via Pietrunto sono subito iniziati i festeggiamenti.

