Foto da Facebook

Il nuovo primo cittadino ha raccolto 72.038 preferenze e conquistato 22 seggi. Sconfitto Romito del centrodestra

Il candidato del centrosinistra Vito Leccese è stato eletto sindaco di Bari, al ballottaggio, con il 70,27%. Il nuovo primo cittadino ha raccolto 72.038 voti a conclusione dello scrutinio di tutte le 345 sezioni del capoluogo pugliese. Fabio Romito, del centrodestra, si è fermato al 29,73% pari a 30.481 voti. Leccese ha conquistato 22 seggi, Romito sette.

Chi è Vito Leccese

Vito Leccese è nato il 2 agosto 1962 a Bari. Interessato alla politica fin da giovane, a 22 anni è diventato consigliere comunale nella sua città. Negli anni successivi ha ricoperto l’incarico di assessore per poi essere eletto alla Camera dei deputati tra le liste dei Verdi. Durante la sua carriera è stato anche consigliere comunale e nel 2007 è passato al Partito democratico.

Decaro: “Leccese sarà un grande sindaco”

“Non lo voleva neppure fare il sindaco. Vito Leccese sarà un grande sindaco, saprà custodire la responsabilità del consenso degli elettori”, ha commentato Antonio Decaro, primo cittadino uscente di Bari. “Ora mi devo occupare di Sud e di risorse europee”, ha aggiunto facendo riferimento alla sua elezione al parlamento europeo.

Schlein: “Vittoria storica, da città messaggio chiaro a Meloni”

“Una vittoria storica per il Partito democratico e il campo progressista. Abbiamo vinto in tutti e sei i capoluoghi di Regione strappandone tre alla destra e con tre nuove sindache, da Firenze a Bari, da Campobasso a Perugia, da Potenza a Cagliari. È irrevocabile, le città hanno bocciato la destra che governa e mandato un messaggio chiaro a Giorgia Meloni: basta tagli alla sanità, basta coi salari bassi e no all’autonomia differenziata”, ha affermato la segretaria del Partito democratico Elly Schlein.

