Il Carroccio ha presentato un emendamento a prima firma del capogruppo Massimiliano Romeo

Pugno di ferro della Lega contro la maternità surrogata. “Chiunque, in qualsiasi forma, commissiona, realizza, organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 600.000 euro a 2 milioni di euro”. È quanto prevede un emendamento del Carroccio a prima firma del capogruppo Massimiliano Romeo presentato al ddl proposto da Fratelli d’Italia contro la maternità surrogata, in Senato. “Il reato di surrogazione di maternità, introdotto dal comma 1 del presente articolo (numero 1, ndr), è perseguito anche se il fatto è commesso, in tutto o in parte, all’estero ai sensi dell’articolo 604 del codice penale”, si legge ancora.

