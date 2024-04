Roma, 8 apr. (LaPresse) – “La Chiesa prende posizione contro la pratica della maternità surrogata, attraverso la quale il bambino, immensamente degno, diventa un mero oggetto”. Lo si legge in una Dichiarazione del Dicastero per la Dottrina della Fede dal titolo ‘Dignitas infinita’, reso noto e presentato oggi dal Vaticano. In particolare, vengono riprese le parole di pPapa Francesco che “sono di una chiarezza unica: la via della pace esige il rispetto della vita, di ogni vita umana, a partire da quella del nascituro nel grembo della madre, che non può essere soppressa, né diventare oggetto di mercimonio. Al riguardo, ritengo deprecabile la pratica della cosiddetta maternità surrogata, che lede gravemente la dignità della donna e del figlio. Essa è fondata sullo sfruttamento di una situazione di necessità materiale della madre. Un bambino è sempre un dono e mai l’oggetto di un contratto. Auspico, pertanto, un impegno della Comunità internazionale per proibire a livello universale tale pratica”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata