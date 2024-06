In piazza anche Avs e +Europa, oltre al governatore campano De Luca

In Piazza Santi Apostoli a Roma la manifestazione delle opposizioni al governo ‘In difesa della Costituzione’, per protestare contro le riforme di autonomia differenziata e premierato in cantiere nel governo. In piazza la segretaria del Pd Elly Schlein ma anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca, il presidente M5S Giuseppe Conte con il parlamentare aggredito in Aula Leonardo Donno, i leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, il segretario di +Europa Riccardo Magi e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Dai manifestanti sono arrivati più volte cori inneggianti “all’unità” rivolti a Schlein e Conte.

