La segretaria del Pd sui saluti fascisti dei militanti di Gioventù Nazionale: "Cosa aspetta Meloni a cacciarli?"

Dopo il primo sì al Senato per la riforma del premierato, le opposizioni si radunano in piazza Santi Apostoli a Roma per una manifestazione di protesta ‘A difesa della Costituzione e dell’unità nazionale’. Presenti rappresentanti di Pd, M5S, Avs e +Europa. “È una bellissima piazza con tanta partecipazione, convocata in pochi giorni. È la bellezza di vedere tante bandiere diverse tutte insieme, unite per difendere la Costituzione e l’unità nazionale”, ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein. “Oggi al Senato è passato il Premierato, la sedicente patriota continua a portare avanti la sua riforma spacca Italia perché stanno forzando anche alla Camera per portare avanti l’autonomia differenziata, una riforma che aumenta le disuguaglianze per rendere più difficile l’accesso alla sanità pubblica, alla scuola pubblica e al trasporto pubblico locale. È importante essere qui come forze di opposizione, realtà politiche sociali e cittadini insieme per impedire di stravolgere la nostra Costituzione. Li fermeremo e insieme li dobbiamo fermare”, ha aggiunto.

Schlein dal palco: “Basta divisioni, ora compatti”

Poi, dal palco della manifestazione, un appello “a tutte le forze di opposizione: basta divisioni“. Ha aggiunto: “Teniamoci strette le nostre differenze che sono preziose”, ma “facciamoci trovare pronti, uniti e compatti“. La segretaria dem ha poi promesso: “Non permetteremo a questa destra di sconvolgere la Costituzione a colpi di maggioranza“. In tema di autonomia differenziata ha aggiunto: “Non accettiamo l’idea che ci siano cittadini di serie A e di serie B a seconda della regione in cui nascono”, scandendo le parole ‘eguaglianza, solidarietà , diritti per tutte e tutti’. “L’autonomia differenziata limita i diritti fondamentali delle persone”. “Siamo qui per dire no a un sistema com’è quello del premierato, pericoloso, che scardina i principi della Costituzione”, ha proseguito, prima di concludere: “E siamo qui perché siamo tutte e tutti antifascisti, e per fermare il cinico baratto tra premierato e autonomia”.

“Cosa aspetta Meloni a cacciare Gioventù Nazionale?”

La leader del Pd ha poi commentato anche la recente inchiesta del sito Fanpage su Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, in cui si vedevano alcuni membri del movimento eseguire saluti romani, inneggiare al Duce e cantare cori fascisti. “Cosa aspetta Meloni a cacciarli dal suo partito?“, ha detto Schlein.

