Il portavoce dell'Euroesecutivo commenta il reportage di Fanpage sul movimento giovanile di FdI, che ha mostrato saluti romani e canti fascisti tra i suoi membri

Arrivano anche a Bruxelles gli strascichi della recente inchiesta di Fanpage su Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia. Il reportage, trasmesso anche in tv da Piazza Pulita, ha rivelato comportamenti estremisti tra i suoi membri, tra cui saluti romani e canti fascisti, mostrando come il simbolismo di estrema destra si sia radicato tra i giovani del partito. Oggi a parlare dell’inchiesta è stato il portavoce capo della Commissione europea, Eric Mamer, che rispondendo a una domanda di un cronista ha detto: “La visione della Commissione e della presidente sul simbolismo fascista è molto chiara. Non crediamo che sia appropriato. Lo condanniamo. Pensiamo che sia moralmente sbagliato. Siamo molto chiari su questo. E questo è tutto ciò che ho da dire su questo argomento. Non abbiamo altro da aggiungere“.

