Il governatore pugliese a LaPresse: "Oggi è la leader legittimata e forte del partito"

“La leadership della segretaria viene rafforzata dal voto in Puglia? Sicuramente sì, la segretaria ha collaborato con noi, noi abbiamo dato una mano”. Così in un’intervista a LaPresse il governatore della Puglia Michele Emiliano, secondo cui Elly Schlein “è donna d’onore e si è comportata in maniera ineccepibile. Noi l’abbiamo ricambiata facendola vincere nel collegio del Sud”.

“Credo che la Schlein sia fermamente il leader del Partito Democratico, ma ci siamo anche noi”, afferma Emiliano, che sulla questione dei cacicchi afferma: “Non credo che la Schlein si sia mai riferita né a me né a Decaro con il termine cacicchi, ma si sia riferita ad altri”. E sulla leadership della segretaria infine conclude: “Credo che la Schlein abbia vinto meritatamente il congresso e adesso sia il leader legittimato e forte del Partito Democratico”.

