Il vicepremier: "Si vedrà alla fine quale sarà risultato dell’accordo"

Il tema dell’aborto non sarebbe stato introdotto nella dichiarazione finale del G7 che prende il via oggi a Borgo Egnazia, in Puglia. E’ questa la polemica che ha travolto l’inizio dei lavori del Gruppo dei Sette e la presidenza italiana che ha subito smentito. “Stanno discutendo le diverse delegazioni, è prematuro fare un’analisi” perché “il testo definitivo ancora non c’è”, ha fatto sapere il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a ‘Start’ su Sky Tg24. “Stanno discutendo e quindi si vedrà alla fine quale sarà risultato dell’accordo, il tema principale in questo momento riguarda l’Ucraina e il Medioriente“, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata