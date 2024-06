Il tema era stato inserito nel corso del Gruppo dei Sette di Hiroshima con l'obiettivo di "assicurare salute e diritti sessuali e riproduttivi completi per tutti"

Al via il Puglia il G7 a guida italiana. Giorgia Meloni ha accolto a Borgo Egnazia i Grandi della Terra e aprendo i lavori si è detta certa che il confronto di questi giorni “regalerà risultati concreti e misurabili”.

Il vertice è stato preceduto da una polemica sul tema dell’aborto, con la presidenza italiana accusata di aver tolto il dossier dalla dichiarazione finale, mentre gli Usa riferiscono di un accordo raggiunto tra i leader per un prestito da 50 miliardi di dollari all’Ucraina. Secondo le bozze circolate nelle scorse ore, nel documento dovrebbero trovare spazio anche la richiesta alla Cina di smettere di sostenere la guerra della Russia e quella ad Hamas di accettare l’accordo per il cessate il fuoco a Gaza, delineato dal presidente statunitense Joe Biden.

IN AGGIORNAMENTO

11:50 Meloni: “Vogliamo rafforzare dialogo con Sud Globale”

“L’Italia ha scelto di ospitare il summit dei leader in Puglia, non è stata una scelta casuale. Lo abbiamo fatto perché la Puglia è una regione del Sud Italia e il messaggio che vogliamo dare è quello di un G7 che sotto presidenza italiana vuole rafforzare il suo dialogo con le nazioni del Sud Globale. Lo abbiamo fatto perché questa terra è storicamente un ponte tra Occidente e Oriente, è una terra di dialogo al centro del Mediterraneo, di quel mare di mezzo che collega i due grandi spazi marittimi del globo, cioè l’Atlantico da una parte e l’Indopacifico dall’altra”. Così la premier Giorgia Meloni rivolgendosi ai leader della terra in apertura dei lavori del vertice a Borgo Egnazia, in Puglia.

11:45 Meloni: “Ruolo insostituibile in gestione crisi globali”

“Buon giorno a tutti, benvenuti qui in Italia. Sono molto orgogliosa, è un doppio onore per me accogliervi tanto nella mia veste di primo ministro della Repubblica italiana quanto nella mia veste di presidente di turno del gruppo dei 7”. Così la premier Giorgia Meloni rivolgendosi ai leader della terra in apertura dei lavori del vertice a Borgo Egnazia, in Puglia. “E’ la settima volta che l’Italia ha la responsabilità di guidare questo forum che nel 2025 compirà 50 anni, e in questi decenni ha chiaramente assunto un ruolo insostituibile nella gestione crisi globali, particolarmente di quelle che mettono a repentaglio la nostra libertà e le nostre democrazie”, ha aggiunto.

11:41 Meloni: “Certa di arrivare a risultati concreti e misurabili”

“Sono certa che riusciremo in questi giorni a portare avanti un confronto che regalerà risultati concreti e misurabili”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, rivolgendosi ai partecipanti al G7 in apertura dei lavori del vertice a Borgo Egnazia.

11:33 Biden arrivato a Borgo Egnazia, abbraccio con Meloni

Il presidente americano Joe Biden è arrivato a Borgo Egnazia per partecipare alla riunione dei leader del G7 a guida italiana. Il presidente degli Stati Uniti ha scambiato un caloroso abbraccio con la premier Giorgia Meloni, che lo ha accolto nel resort dove a breve cominceranno le sessioni di lavoro. Subito dopo tutti i leader hanno posato a favore di cameramen e fotografi per la tradizionale foto di famiglia.

11:18 Zelensky: “Mi aspetto decisioni importanti dal G7”

“Oggi c’è il vertice del G7 in Italia, un incontro dei nostri maggiori partner. Gran parte sarà destinata all’Ucraina, alla nostra difesa e alla stabilità economica. E oggi aspettiamo decisioni importanti”. Così su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr zelensky. “I temi principali per noi sono lo sviluppo della coalizione di caccia, l’accelerazione nell’addestramento dei piloti e la fornitura rapida di aerei, lo sviluppo del sistema di difesa aerea ucraino sulla base dei più potenti complessi occidentali e l’espansione delle capacità a lungo raggio e l’approvazione del formato per l’utilizzo delle risorse russe a beneficio dell’Ucraina, in particolare per lo sviluppo della nostra industria della difesa e la produzione congiunta di armi”.

11:06 Meloni scherza coi media sul caldo: “Sottovalutato il tempo pugliese”

In attesa di ricevere i leader del G7 a Borgo Egnazia, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è concessa un battuta con fotografi e operatori delle Tv che attendevano di immortalare il momento. “Abbiamo sottovalutato il tempo pugliese”, ha detto la premier in merito alle alte temperature che stanno caratterizzando questa giornata di apertura del vertice.

10:56 Casa Bianca: “Polemica aborto? Su diritti Biden non cambia idea”

“Il presidente parla sempre di diritti umani in tutte le sue interazioni, sia con gli amici, che con gli avversari e nei prossimi due giorni non ci saranno cambiamenti”. Così il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, ha risposto ad una domanda sulla polemica della presunta cancellazione del diritto all’aborto dalla dichiarazione finale del G7 e se il tema dei diritti riproduttivi sarebbe stato sollevato nel suo bilaterale con la premier Giorgia Meloni. “Non so dire riguardo al punto specifico. Non ne ho sentito parlare riguardo alle discussioni sul comunicato”, ha detto Sullivan in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti. Ma, ha aggiunto, “dal punto di vista del presidente, il suo messaggio non cambia in funzione dell’interlocutore. E oggi non cambierà nulla al riguardo”.

10:54 Meloni arrivata a Borgo Egnazia

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Borgo Egnazia dove a breve cominceranno i lavori del G7. La premier, in tailleur rosa, è arrivata al resort a bordo di una 500 vintage e ha firmato con un pennarello un pannello con il logo del summit italiano. A breve la premier riceverà i leader arrivati in Puglia per il summit.

10:15 Cancelliere tedesco Scholz atterrato in Puglia

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è atterrato da pochi minuti in Puglia in compagnia della moglie Britta Ernst per prendere parte al G7. Successivamente Scholz è salito in elicottero destinazione Borgo Egnazia, il luogo dove si terrà il summit.

10:05 Con accordo su proventi asset russi prestito da 50 mld a Kiev

I leader del G7 hanno raggiunto un accordo per un prestito da 50 miliardi di dollari all’Ucraina, impiegando come collaterale gli interessi derivanti dagli asset russi congelati. I dettagli dell’accordo devono essere ancora messi a punto, ma come ha riferito il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, sono stati fatti “buoni progressi” e la presidenza italiana del vertice, ha detto Sullivan, sarà in grado di annunciare che c’è un “percorso per andare avanti” su questo tema. Da quanto si apprende, i soldi potrebbero raggiungere Kiev entro la fine di quest’anno. In base al piano messo a punto, gran parte dei 50 miliardi di dollari saranno erogati sotto forma di prestito da parte degli Stati Uniti, a sua volta sostenuto dai proventi derivanti dai circa 300 miliardi di dollari di asset russi congelati, in gran parte detenuti nei Paesi dell’Unione europea. Secondo quanto riferito da fonti francesi, il prestito sarà principalmente garantito dagli Stati Uniti, ma potrebbe essere “integrato” con soldi europei o con altri contributi nazionali.

10:04 Stasera conferenza stampa Biden-Zelensky dopo firma accordo sicurezza

In serata il presidente americano Joe Biden firmerà a margine del G7 un accordo bilaterale di sicurezza con l’Ucraina e terrà una conferenza stampa congiunta con il presidente Volodymyr Zelensky. Lo rende noto la Casa Bianca.

10:02 Tajani: “Su aborto si discute, prematuro fare analisi”

“Stanno discutendo le diverse delegazioni, è prematuro fare un’analisi” perché “il testo definitivo ancora non c’è”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a ‘Start’ su Sky Tg24, rispondendo a una domanda su eventuale riferimento all’aborto nel documento conclusivo del G7. “Stanno discutendo e quindi si vedrà alla fine quale sarà risultato dell’accordo – ha spiegato – il tema principale in questo momento riguarda l’Ucraina e il Medioriente”.

09:37 Bin Salman scrive a Meloni e si scusa per assenza

Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha inviato una lettera alla presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, ringraziandola per l’invito a partecipare al G7 e scusandosi per la sua assenza al vertice in Puglia. Lo riporta l’agenzia di stampa ufficiale saudita Spa. Bin Salman ha spiegato di non potersi recare in Italia in quanto impegnato “nella supervisione della stagione dell’Hajj”, il tradizionale pellegrinaggio a La Mecca in programma proprio in questi giorni. Bin Salman – viene spiegato – “ha sottolineato la profondità delle relazioni tra il Regno dell’Arabia Saudita e l’amica Repubblica Italiana” augurando “successo ai lavori del vertice”.

09:29 Casa Bianca: “Progressi su proventi asset russi, Meloni farà annuncio”

In ambito G7 sono stati fatti “buoni progressi” per raggiungere un accordo sull’uso dei “proventi” degli asset russi congelati per sostenere l’Ucraina. Lo ha riferito il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti. La presidenza italiana del vertice, ha detto Sullivan, sarà in grado di annunciare che c’è un “percorso per andare avanti” su questo tema. Rilevando che questo è il quarto G7 al quale partecipa il presidente Joe Biden, Sullivan ha sottolineato che i leader sono “più uniti di quanto siano mai stati” sui temi principali.

