Il governatore a margine di una visita al comando dei vigili del Fuoco di Milano di via Messina

“Un rimpasto è sicuramente previsto se la sottosegretaria Lara Magoni deciderà di optare per il seggio del Parlamento Europeo. Se lei opterà per quella scelta è chiaro che dovremo procedere poi ad un rimpasto, ma non credo ce ne siano altri in previsione” Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di una visita al comando dei vigili del Fuoco di Milano di via Messina, replicando a chi gli chiedeva di un ipotetico rimpasto di giunta dopo le Europee. “Mi sembra che il mio desiderio che Bertolaso continui per tutto il mandato a fare l’assessore sia ovvio. È una persona che svolge bene il suo lavoro e deve poterlo portare a compimento. Quindi è chiaro che Bertolaso continui la sua attività con grande impegno”, ha aggiunto il governatore sull’assessore al Welfare Guido Bertolaso. “Tutte le cose che fa Bertolaso e che sono ogni tanto sottoposte a polemiche, come per esempio la ricerca di personale ospedaliero all’estero, lui le dice solo un poco prima rispetto agli altri – ha aggiunto Fontana -. Adesso leggo sui quotidiani che il governo cerca di recuperare personale all’estero per coprire i drammatici buchi che esistono nella nostra sanità, sia per quanto riguarda medici che infermieri, e di seguire quindi il nostro esempio. Bertolaso ha questo unico difetto: quello di vedere più lungo e prima degli altri”.

