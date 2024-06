I sindacati ne avevano denunciato le precarie condizioni, tra camere sporche e mancanza d'acqua

Prosegue la polemica sulla nave che ospiterà il contingente delle forze dell’ordine a Brindisi in occasione del prossimo G7, dopo che i sindacati ne hanno denunciato le precarie condizioni, tra camere sporche e mancanza di acqua. Fonti del Viminale fanno sapere oggi che il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha chiesto chiarimenti al Dipartimento della pubblica sicurezza in merito alla vicenda. Per alloggiare le forze di polizia che assicureranno la sicurezza in occasione del vertice dei capi di Stato e di Governo del G7 è stata noleggiata la nave da crociera Mykonos Magic, ex Costa Magica. L’obiettivo era accogliere circa 2.600 persone, ma i sindacati hanno da subito segnalato gravi carenze logistiche e strutturali: perdite d’acqua, impianti di condizionamento guasti, servizi igienici intasati e inagibili, stanze sporche e maleodoranti. Ma anche l’assenza di servizi di base come cassette di sicurezza per le armi personali e di vassoi per il vitto. La Questura di Brindisi ha avviato la ricerca di alloggi alternativi per gli agenti, anche nelle province limitrofe di Lecce e Taranto.

