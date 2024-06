Lo ha annunciato il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci

È stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto legge con ‘disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali‘, anche in vista anche del G7 che si terrà da giovedì a Borgo Egnazia, in Puglia. Ad annunciarlo, lasciando palazzo Chigi al termine della riunione, il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. “Uscirà tra mezz’ora un comunicato dettagliato”, ha spiegato.

