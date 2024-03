Il governatore all'avvio della campagna elettorale di Noi Moderati in vista delle regionali

”Il centrodestra, grazie a un’intuizione di Berlusconi, ha saputo unirsi ed è percepito come unito dagli elettori perché, nonostante sia composto da formazioni diverse che hanno su certi temi sensibilità diverse, ha un valore fondante comune, che non è vincere soltanto, che non è essere contro qualcuno, ma avere una prospettiva per la nostra Regione e il nostro Paese”. A sottolinearlo il presidente del Piemonte Alberto Cirio in occasione dell’avvio della campagna elettorale di Noi Moderati che sosterrà il governatore uscente in vista delle regionali di giugno. “Chiediamo la fiducia ai piemontesi – ha detto Cirio – insieme ad una squadra bella, coesa, che non si riunisce in modo aritmetico per vincere le elezioni, ma si unisce in modo programmatico, perché ha fondamentalmente le stesse idee sul futuro”.

