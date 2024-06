Il leader della Lega al seggio ironizza citando Vannacci

Il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha votato alle 15 al seggio di via Martinetti a Milano, per le elezioni europee. A chi, uscendo dal seggio ha chiesto se avesse votato la decima, in riferimento al discusso spot del generale Vannacci, Salvini ha risposto ridendo: “L’ho messa bella forte la decima sulla scheda”.

