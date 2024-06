Il vicepremier: "Il generale Vannacci in tutta Italia sarà uno dei più votati in assoluto"

Il Ministro delle Infrastrutture e Vicepremier, Matteo Salvini ha votato alle 15 nel seggio milanese di via Martinetti. Uscendo ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti rompendo il silenzio elettorale. A una domanda se lui, che è soprannominato ‘il capitano’ negli ambienti leghisti, sarebbe disposto a fare l’attendente di Vannacci, Salvini ha risposto: “No, poi l’importante è la fanteria, io ho fatto il Fante. Vanno bene i generali, vanno bene i capitani, l’importante è la fanteria, l’importante è il popolo. E penso che stiano tornando alla Lega, tanti che non hanno votato Lega alle ultime elezioni politiche per punirci dell’esperienza al governo col Draghi, col Pd e con i 5 Stelle. Adesso ci riconoscono coerenza, lealtà e coraggio e penso che alla faccia di tanti gufi e radical chic il generale Vannacci in tutta Italia sarà uno dei più votati in assoluto”. Incalzato su chi comanderà nel Carroccio tra lui e Vannacci, Salvini ha risposto ridendo: “ Non so, in mezzo c’è il colonnello, sceglieremo uno che sta a metà”.

