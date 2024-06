Il presidente del Senato ha scherzato con cronisti e fotografi

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha votato per le elezioni Europee al seggio elettorale di piazza Ascoli a Milano. “Chissà per chi ho votato, non lo saprete mai” ha detto l’esponente di FdI scherzando con cronisti e fotografi presenti mentre imbucava la sua scheda elettorale.

