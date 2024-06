La segretaria del Pd: "Tanti, purtroppo, sono gli esempi molto gravi e noi non accetteremo questo tipo di impostazione"

“Non è il primo caso, purtroppo. C’è un problema della classe dirigente della destra che governa questo paese. Ricordiamo che abbiamo addirittura ministre che sono indagate per truffa aggravata ai danni dello Stato e che non si sono ancora dimesse. Tanti, purtroppo, sono gli esempi molto gravi e noi non accetteremo questo tipo di impostazione”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, arrivando a Padova per l’evento ‘Enrico Berlinguer da 40 anni nel futuro’, in merito alle dimissioni di Paolo Signorelli, portavoce del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, dopo la pubblicazione di una chat con il pregiudicato Fabrizio Piscitelli detto Diabolik, ucciso nel 2019.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata