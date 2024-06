I dem all'attacco dopo la pubblicazione di una chat tra il membro dello staff del ministro e il pregiudicato Fabrizio Piscitelli detto Diabolik, ucciso nel 2019

Paolo Signorelli, portavoce di Francesco Lollobrigida, si autosospende. Il capo ufficio stampa del ministro dell’Agricoltura è finito nella bufera per alcune sue frasi, con insulti razzisti e antisemiti, scritte all’interno di una chat pubblicata dal quotidiano Repubblica. Il Pd ne aveva chiesto subito le dimissioni. Si tratta di uno scambio di messaggi tra il membro dello staff del ministro e Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, pregiudicato e storico capo ultras della Lazio, ucciso a Roma il 7 agosto 2019, emerso dall’inchiesta sull’omicidio dello stesso Piscitelli. Nelle conversazioni sono stati trovati anche elogi ai terroristi dell’eversione nera e felicitazioni per l’assoluzione di Elvis Demce, altro esponente del crimine romano.

Signorelli si autosospende

“Con riferimento a quanto pubblicato su alcuni organi di stampa, tengo a precisare di non ricordare la conversazione in oggetto, che sarebbe avvenuta molti anni anni fa, e che oggi mi ha colto del tutto di sorpresa. Ritengo altresì doveroso sottolineare quanto mai distanti da me, dal mio pensiero e dal mio sentire, siano i gravi contenuti di quella conversazione. In attesa di chiarire la vicenda, ho comunicato la mia autosospensione, con effetto immediato, dall’incarico di capo ufficio stampa del ministro Lollobrigida”. Lo afferma in una nota Paolo Signorelli.

Pd su Signorelli: “Frasi sconvolgenti da portavoce Lollobrigida, ora dimissioni”

“Leggiamo sconcertati frasi e parole vergognosamente deliranti del portavoce del ministro Lollobrigida, Signorelli, in una conversazione – riportata da Repubblica – con l’estremista nero e trafficante di droga Piscitelli (‘Diabolik’) assassinato cinque anni fa”, hanno fatto sapere i senatori Pd Walter Verini e Cecilia D’Elia. “Una conversazione di poco tempo prima dell’omicidio, piena di insulti razzisti, tributi a terroristi neri stragisti, soddisfazione per assoluzioni di noti e pericolosi malavitosi, attacchi antisemiti a giornalisti come Gad Lerner, alla religione cattolica. Di omaggi a riti pagani (‘fascisti e nazisti sono pagani’). Una conversazione sconvolgente, con intrecci di estremismo nero e criminalità organizzata. E questo, dopo aver lavorato con simili funzioni per altri esponenti di Fratelli d’Italia, è da un anno il portavoce di un ministro della Repubblica, che ha giurato sulla Costituzione. Non ci sono parole: solo atti da compiere, per incompatibilità assoluta con i valori contenuti nella Carta e per quelli della convivenza civile e democratica. Deve esserci un limite ai deliri neofascisti e antisemiti, anche e soprattutto per ministri e collaboratori del Governo Meloni”.

Gad Lerner: “Quanto ci metterà Lollobrigida a cacciarlo?”

“Leggo su La Repubblica che il portavoce del ministro Lollobrigida, Paolo Signorelli, chattava col criminale Piscitelli detto Diabolik inveendo contro gli ebrei e in particolare contro di me, vantandosi poi del suo nazifascismo pagano. Quanto ci metterà Lollobrigida a cacciarlo?“. Così su X il giornalista e conduttore Gad Lerner.

— Gad Lerner (@gadlernertweet) June 7, 2024

