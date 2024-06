La presidente del Consiglio: "A chi pensa di scegliere Fratelli d'Italia dico che a me serve essere forte"

Appello al voto da parte della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a pochi giorni dalle elezioni Europee. “Penso che qualsiasi persona intellettualmente onesta vede che nel mondo non si è mai parlato dell’Italia come se ne sta parlando in questi mesi. L’Italia è tornata, è autorevole e ascoltata, e può migliorare se le cose vanno bene in questo fine settimana. Essere autorevoli vuol dire avere in futuro un’Europa in cui nessuno si senta autorizzato a decidere anche per noi. Quindi ai cittadini dico ‘andate a votare’, perché l’Europa si occupa della loro quotidianità più di quanto loro pensano. E a chi pensa di scegliere Fratelli d’Italia dico che a me serve essere forte e ho bisogno che i cittadini non si girino dall’altra parte” ha detto la premier e leader di FdI nel corso della registrazione di ‘Cinque Minuti’, in onda su Rai1.

Sulle liste d’attesa, “C’è un governo che si è occupato di questa materia, e non mi pare sia stato fatto in passato, con la scusa che era competenza delle Regioni. Penso che una politica seria debba essere capace di mettere la faccia anche su temi difficili, come le liste d’attesa. Le opposizioni dicono che non è vero che abbiamo messo più fondi sulla sanità perché rispetto al Pil non sono aumentati, ma perché il Pil ora cresce e quando c’erano loro calava. Poi 134 miliardi sono più di 125, e i cittadini lo capiscono”.

Quanto all’asegno unico, “Ci sono sei milioni e mezzo di famiglie che rischiano di perdere l’assegno unico, se l’Europa non diventa più ragionevole: daremo battaglia, questo dimostra perché l’Europa va cambiata” ha dichiarato la presidente del Consiglio.

