Così Gabriele Fava a margine della presentazioni di 'Dedicata a Te'

“L’Inps è a servizio di tutti i cittadini, quindi i servizi devono farsi a regola d’arte. La novità fondamentale è che effettueremo tutti i controlli ex ante e non ex post, in modo tale che la misura vada erogata a chi effettivamente e legalmente ne ha diritto”. Così il presidente dell’Inps, Gabriele Fava, a margine della conferenza stampa organizzata dal ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida per presentare ‘Dedicata a Te’, la nuova card spesa promossa dal governo.

“Se c’è una differenza con il Reddito di Cittadinanza? Sostanziale, soprattutto sui controlli e sull’erogazione del beneficio”, è il commento del presidente, che però non commenta le critiche delle opposizioni sull’effettiva efficacia della misura: “Non faccio politica”.

