Il videomessaggio della presidente del Consiglio nella conferenza stampa di presentazione dello strumento

“Il problema principale di quest’anno sulle famiglie italiane è l’inflazione, oggi c’è una iniziativa che riguarda 1,3 milioni di famiglie in difficoltà con il cosiddetto Caro-Carrello, abbiamo investito 500 milioni di euro“. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio alla conferenza stampa di presentazione della social card, poi diffuso sul suo profilo Twitter. “Si vuole tutti insieme aiutare le famiglie, la card va attivata entro il 15 settembre ed è un piccolo ulteriore aiuto verso le famiglie in difficoltà. Noi ci siamo, cerchiamo di fare del nostro meglio per dare una mano”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata