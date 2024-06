La premier accolta dal primo ministro Edi Rama

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accompagnata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, è giunta in Albania in visita alle aree previste dal Protocollo di collaborazione Italia-Albania in materia migratoria.

La delegazione italiana si è recata prima alla struttura di Gjader, accolta dal primo ministro albanese Edi Rama, per effettuare un veloce sopralluogo. Successivamente si trasferirà al porto di Shengjin per visitare le aree dedicate alle procedure d’ingresso.

