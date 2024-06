Il leader M5s sulla visita della premier al centro di accoglienza di Shengjin

Giuseppe Conte attacca Giorgia Meloni, andata in Albania per l’apertura di due hotspot per migranti. “Siamo a poche ore dal voto e Giorgia Meloni trova il tempo di recitare uno spot elettorale in Albania. Uno spot che costerà carissimo agli italiani”, ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle a margine dell’evento Green Confidential, a Roma. “Parliamo di quasi un miliardo e non solo: distrazione di forze dell’ordine e operatori sanitari per portare mille migranti alla volta in Albania per poi riportarli in Italia. Giorgia Meloni, perché con i soldi degli italiani giri questi spot elettorali? Non sarebbe stato meglio impiegare questo miliardo per la sanità piuttosto che fare quella buffonata di decreto sulla sanità che non ha messo un euro per tagliare le file ai pronto soccorso e per gli esami diagnostici”, ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio.

