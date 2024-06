I cittadini voteranno nel weekend dell'8 e 9 giugno

Lavori parlamentari sospesi e ultime battute di campagna elettorale in vista dell’8 e 9 giugno, poi il voto e, domenica, la notte dello spoglio con comitati e sedi di partito aperti in attesa dei risultati delle europee.

Europee, dove i partiti seguiranno lo spoglio

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni prepara le ultime interviste tv e non ha in programma ulteriori comizi. Domenica Fratelli d’Italia seguirà dal Parco dei Principi Grand Hotel di Roma, in via Gerolamo Frescobaldi, lo spoglio, con sala stampa aperta dalle ore 19. Matteo Salvini chiuderà la campagna della Lega il 6 giugno a Roma e al suo fianco ci sarà il generale Roberto Vannacci. Domenica, per seguire i risultati, la Lega aprirà, a partire dalle 21, la sala stampa nella sede di Via Bellerio a Milano, con appuntamento anche lunedì 10 per lo spoglio delle amministrative. Per Forza Italia l’ipotesi più probabile è che venga aperta la sede del partito in via in Lucina, a Roma, per seguire in diretta l’esito del voto.

Padova farà da scenografia alla chiusura elettorale del Partito democratico, venerdì 7 giugno. La scelta di Elly Schlein non è casuale, perché, proprio a Padova, il 7 giugno del 1984, Enrico Berlinguer pronunciò il suo ultimo discorso pubblico, durante un comizio per le Europee di allora. Domenica, a partire dalle 21.30, il Pd allestirà una sala stampa all’interno della sede di via Sant’Andrea delle Fratte, a Roma.

Per quanto riguarda Giuseppe Conte, è fissata per domani sera al Teatro Brancaccio di Roma, l’ultima ‘replica’ de ‘L’Italia che conta’, il format con il quale il presidente M5S ha girato i teatri d’Italia nelle ultime settimane. La campagna elettorale si chiuderà venerdì a Palermo e per lo spoglio, secondo quanto filtra, l’ipotesi più probabile è l’apertura notturna della sede di via Campo Marzio, a Roma.

Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni saranno a Torino giovedì, per spingere la capolista di Avs nel Nord Ovest, Ilaria Salis, che si trova agli arresti domiciliari a Budapest. Gli esponenti di Alleanza Verdi e Sinistra attenderanno i risultati dopo la chiusura delle urne, presso il Comitato elettorale situato in via del Porto Fluviale 35, a Roma. Venerdì, chiusura a Roma per gli Stati uniti d’Europa, con i candidati in piazza insieme a Matteo Renzi ed Emma Bonino. Domenica la lista di Iv e +Europa attenderà i risultati e li commenterà presso il CEOforLIFE clubhouse a Roma, in piazza di Montecitorio 116.Apertura notturna per seguire lo spoglio anche nella sede di Azione, in Corso Vittorio Emanuele 21, a Roma.

