Shakira vince la battaglia contro il fisco spagnolo, sarà rimborsata: ecco quanto le deve lo Stato

La star colombiana Shakira ha vinto la sua ultima battaglia legale contro il fisco spagnolo. Il Tribunale Nazionale, come si legge in una nota, ha accolto il ricorso della cantante per una controversia relativa all’anno fiscale 2011, e ha ordinato alle autorità iberiche di restituirle i 55 milioni di euro versati più gli interessi, e di pagare le spese processuali. Secondo quanto riferito da El Paìs la cifra totale che dovrà essere versata a Shakira supera i 60 milioni di euro. La decisione, tuttavia, non pregiudica la condanna che Shakira ha già per evasione fiscale relativa agli anni tra il 2012 e il 2014. La sentenza del Tribunale Nazionale stabilisce che Shakira non avrebbe dovuto essere considerata residente fiscale in Spagna nel 2011. I giudici ritengono infatti che non sia stato provato che quell’anno l’artista abbia risieduto nel Paese iberico per più di 183 giorni, requisito essenziale per dover pagare le tasse in Spagna. Il soggiorno di Shakira quell’anno fu di 163 giorni, viene rimarcato nella sentenza, contro la quale è possibile presentare ricorso alla Corte Suprema. I giudici concludono che non avendo avuto la cantante domicilio fiscale in Spagna nel 2011, “le sanzioni contro di lei sono illegittime”.

Shakira: “Mai frodato il fisco, finito un calvario”

“Non c’è mai stata alcuna frode” al fisco spagnolo e “l’Agenzia delle Entrate stessa non è mai stata in grado di dimostrare il contrario, semplicemente perché non era vero”. E’ quanto ha dichiarato la popstar colombiana Shakira in un comunicato stampa diffuso dai suoi avvocati dopo che il Tribunale Nazionale spagnolo ha accolto il suo ricorso contro una sanzione da 55 milioni di euro impostale dal fisco iberico relativamente all’anno 2011. Il Tesoro spagnolo rimborserà alla cantante 60 milioni di euro, interessi inclusi, ha precisato l’avvocato di Shakira. “Questa decisione giunge dopo un calvario durato otto anni, che ha avuto un impatto inaccettabile, a dimostrazione della mancanza di rigore nelle procedure amministrative”, ha affermato in una nota l’avvocato di Shakira, José Luís Prada.