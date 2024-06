Il militare candidato con la Lega: "Teorie mistificatorie, o si applicano per tutto o per nessuno"

“Insegnare l’ideologia di genere nelle scuole è una prevaricazione del senso comune. Oppure quando si propone l’identità di genere: il fatto che io domani mi sveglio e mi sento una donna e tutti mi devono chiamare come una donna. Io a questo punto rivendico l’identità di età. Se domani mi sveglio e mi sento un ventenne mi devono cambiare l’età sui documenti e devo poter andare in banca a chiedere un mutuo da ventenne”. Così il candidato per la Lega alle europee Roberto Vannacci a margine della conferenza stampa nella sede dell’Associazione della Stampa Estera a Roma. “Secondo queste teorie mistificatorie quello che conta non è la realtà ma la percezione di sé. Allora o lo si applica per tutto o non lo si applica per nessuno”, ha aggiunto il generale.

