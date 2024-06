La sottosegretaria risponde all'ex senatore Ruotolo che chiede le sue dimissioni per l'episodio avvenuto durante un evento elettorale in Campania

La sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pina Castiello interviene dopo le polemiche seguite alla pubblicazione sui social del video con il sindaco di Afragola, Antonio Pannone e la candidata della Lega, Angela Russo, che taglia una torta facendo il segno della “Decima Mas“. “Il tentativo dell’ex senatore Sandro Ruotolo di aggrapparsi ad un episodio goliardico, avvenuto a margine di una manifestazione elettorale, e di elevarlo a prova regina di nostalgie pericolose, è davvero un esercizio goffo e maldestro”. Così la vice segretaria regionale della Lega in Campania. “Ruotolo sa bene – prosegue – che la mia storia personale e politica è tratteggiata da un profondo rispetto dei valori democratici sanciti dalla costituzione. Se è alla ricerca di chi usa nostalgicamente metodi da regime sovietico per limitare le libertà altrui, farebbe bene ad esercitare una scrupolosa autocritica e vedrà che, interrogando la sua coscienza, troverà tante cose da farsi perdonare. Temo tuttavia che lo sforzo di buttarla in caciara Ruotolo lo abbia compiuto con l’unico obiettivo di segnalare la sua candidatura di cui, per fortuna, non si è accorto nessuno”.

Ruotolo (Pd), Castiello taglia torta e inneggia a X Mas, si dimetta

“La sottosegretaria Pina Castiello non deve restare un solo minuto ancora al suo posto e il Governo deve prendere le distanze da chi ha offeso la memoria di tante vittime del fascismo proprio nelle ore in cui si celebrava la Festa della Repubblica”. Lo scrive su Facebook Sandro Ruotolo responsabile Informazione, cultura, culture, memoria del Partito Democratico mostrando il video con il sindaco di Afragola, Antonio Pannone e la candidata della Lega, Angela Russo, che taglia una torta facendo il segno della “Decima Mas”. “La sottosegretaria leghista – prosegue il post – ha ‘rivendicato’ la scelta di tagliare la torta con il simbolo della ‘Decima’ dai suoi social come si vede nel video. È un oltraggio alla Resistenza e la Napoli delle 4 giornate saprà dare una risposta nel segreto dell’urna l’8 e 9 giugno ai secessionisti e nostalgici della Lega”.

