Il consigliere dei Verdi del Comune Carlo Monguzzi: "Importante farlo nel giorno della Festa della Repubblica"

Iniziativa contro la guerra a Gaza del consigliere dei Verdi del Comune di Milano, Carlo Monguzzi, che questa mattina ha esposto la bandiera palestinese sulla ringhiera di uno dei balconi della Galleria Vittorio Emanuele II. “L’importante era farlo oggi, giorno della Festa della Repubblica”. “Come dice il sindaco di Bologna, ogni limite a Gaza è stato superato e bisogna che ciascuno faccia il suo dovere. Noi oggi lanciamo un segnale di pace, bisogna che cessi il fuoco subito, si restituiscono gli ostaggi e i prigionieri e ci siano due popoli e due stati in pace tra di loro. L’ho fatto oggi perché oggi è la festa della Repubblica”, ha detto Monguzzi. “Noi siamo privilegiati. Grazie alla resistenza abbiamo una Repubblica, abbiamo una Repubblica democratica, vogliamo che tutti i popoli possano averla”. Il rappresentante dei Verdi di recente ha presentato una mozione urgente (che non è stata ancora discussa poiché il Consiglio si riunirà solo il 10 giugno prossimo) per chiedere al Consiglio Comunale di esporre la bandiera sulla facciata di Palazzo Marino.

