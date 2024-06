La premier in comizio a Roma: "Ho rinunciato a tutto, state al mio fianco"

“Agli italiani indecisi se andare a votare voglio dire ‘non voltatevi dall’altra parte’. Non demandate la vostra scelta perché i politici non sono tutti uguali, anzi sono tutti diversi. Se dite che sono tutti uguali a che serve mettercela tutta, essere onesti? Se dite che sono tutti uguali deresponsabilizzate la politica invece va responsabilizzata”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al comizio di chiusura di FdI in vista delle elezioni Europee in corso a Piazza del Popolo, a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata