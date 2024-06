La premier: "Tante certezze che avevamo ora sono in discussione"

“È la festa della nostra Repubblica, della nostra democrazia, del nostro orgoglio“. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a margine della parata del 2 giugno a Roma. “È molto importante in questa fase perché siamo in una situazione nella quale tante certezze che avevamo sono in discussione e c’è bisogno della Repubblica, della Nazione, dello Stato per affrontarle con responsabilità”, ha sottolineato la premier. “È importante anche perché siamo in una campagna elettorale per le elezioni europee. In fondo questa festa ci ricorda anche la prima idea di Europa quella che immaginava che la sua forza fosse anche la forza e la specificità degli Stati nazionali. Forse è il caso di tornare a quella prima idea”, ha concluso Meloni.

