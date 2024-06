Così la leader del Pd arrivando all'Arco della Pace, a Milano, per il comizio di chiusura della campagna elettorale del Pd

Elly Schlein attacca Giorgia Meloni arrivando all’Arco della Pace, a Milano, per il comizio di chiusura della campagna elettorale del Pd a Milano. “Francamente faccio fatica a capire che lingua sta parlando e che film sta vedendo – ha spiegato la segretaria dem – Vede un altro Paese. L’altro giorno mi ha attaccato dopo aver detto che la sinistra cancella l’identità. Io ho risposto che lei non si rende conto che in un anno e mezzo che governa sta cancellando la libertà delle persone. Perché se hai un salario da fame, mentre lei blocca il salario minimo, se non riesci a pagarti un affitto, mentre lei cancella 330 milioni di fondo affitto, se non riesci a curarti dopo che ti ammali perché tagliano la sanità pubblica, non hai piena libertà in questo Paese. Quindi noi continuiamo a inchiodare questo governo su una gigantesca questione sociale e salariale che Meloni continua a cercare di eludere con armi di distrazione di massa che il Partito Democratico non è disposto ad accettare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata