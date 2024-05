La segretaria Pd: "Le imprese italiane sanno quanto sia importante proseguire nella strada tracciata dal NextGenerationEU"

“Io penso che il Pd sia quello che può rivendicare di aver sempre lottato per un’Europa degli investimenti comuni e le imprese italiane sanno quanto sia importante proseguire nella strada tracciata dal NextGenerationEU”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein a margine del 53esimo Convegno Nazionale dei Giovani imprenditori di Confindustria, in corso a Rapallo. “La strada che la destra nazionalista, alleata di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini, ha sempre ostacolato e vuole bloccare. Ma c’è un Paese come questo che ha bisogno di investimenti comuni europei perché non ci manca la vocazione industriale, non ci mancano le intelligenze, il sapere delle maestranze e degli artigiani. Quello che ci manca oggi è il margine fiscale per fare da soli investimenti che servono per creare nuove filiere industriali strategiche come altri Paesi“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata