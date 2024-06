"Fuori la Lega da Milano" e "Via via la polizia" i cori scanditi dalle persone in protesta

Momenti di tensione a Milano tra alcuni manifestanti e la polizia che sta presidiando piazza Duomo dove a breve sono attesi Matteo Salvini e Roberto Vannacci per la chiusura della campagna elettorale della Lega in vista delle Europee.

Alcune persone in protesta sono state bloccate dalle forze dell’ordine in tenuta anti sommossa in via Santa Radegonda, una delle vie laterali che danno l’accesso a piazza Duomo. “Fuori la Lega da Milano” e “Via via la polizia” i cori scanditi dai manifestanti.

