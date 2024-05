La segretario del Pd a un convegno a Rapallo (Genova): "Quadro grave"

“Noi chiediamo dal primo momento dell’arresto le dimissioni di Giovanni Toti. È una questione di opportunità politica che arriva ancora prima del lavoro della magistratura cui spetta di valutare le responsabilità penali. Quando emerge un quadro cosi grave che interessa i massimi livelli di governo di una Regione non si può tenere la Liguria sospesa e bloccata .Sono settimane che non si parla d’altroIntanto mancano investimenti. La situazione della sanità pubblica è grave, la Liguria merita di ripartire e non di rimanere bloccata in una paralisi. Continuiamo a ritenere che ci sia una forte opportunità politica per le immediate dimissioni del presidente Giovanni Toti”. Lo ha detto Elly Schlein, Segretaria del Partito Democratico, a margine al 53° Convegno Nazionale dei Giovani imprenditori di Confindustria, in corso sino a sabato 1° giugno a Rapallo (Genova), presso l’Excelsior Palace Hotel.

