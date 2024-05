Il commissario europeo a Torino: "Sosterremo Kiev per tutto il tempo che sarà necessario

Quello sull’utilizzo delle armi fornite dalla Nato all’Ucraina per colpire obiettivi russi “è un dibattito che si sta sviluppando. Non spetta alla Commissione dire esattamente come ogni Paese deve comportarsi, ma dobbiamo sapere che la minaccia è molto consistente e che quindi la risposta deve essere adeguata”. Lo dice il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, interpellato a margine della visita dei cantieri del Pnrr in corso nell’area del Valentino a Torino. Per quanto riguarda il conflitto “l’importante penso sia conservare una linea molto chiara, che è quella della Commissione europea, cioè che noi sosterremo l’Ucraina per tutto il tempo in cui sarà necessario”, aggiunge.

