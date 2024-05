Il flashmob contro lo stop alla produzione e al commercio

Flashmob di +Europa e dell’associazione Meglio Legale a Montecitorio contro lo stop alla produzione e commercio di cannabis light. Bustine con scritto “Canapa, eccellenza italica” con un fotomontaggio di Giorgia Meloni con una foglia in mano per protestare contro l’emendamento della maggioranza al Dl Sicurezza che punta a vietare coltivazione e commercio di infiorescenze di cannabis con thc inferiore al 2%. “Siccome è pura propaganda, a una pagliacciata rispondiamo con una pagliacciata. Forse ricordando al governo che la cannabis ai tempi del Duce si coltivava in Italia per moltissimi usi cambieranno idea” dice la coordinatrice di Meglio Legale Antonella Soldo.

