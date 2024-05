La modifica riguarda i sei mesi che precedono la scadenza del mandato del presidente della Repubblica, entro i quali non può sciogliere le Camere

Via libera del Senato all’articolo 3 del ddl sul Premierato, che modifica l’articolo 88 della Costituzione sul semestre bianco, ovvero i sei mesi che precedono la scadenza del mandato del presidente della Repubblica, entro i quali non può sciogliere le Camere.

Con la modifica, proposta dal governo con un emendamento in commissione, si aggiunge “salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto”: per l’esecutivo si tratta di una modifica conseguente al nuovo articolo 94 della Costituzione, previsto dalla riforma, in modo che il capo dello Stato possa disporre lo scioglimento delle Camere se richiesto dal premier. La seduta va avanti con l’esame degli emendamenti sull’articolo 4. Il termine è fissato alle 20.

