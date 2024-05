Il segretario della Cgil: "Noi vogliamo unire il Paese e non dividerlo"

“La nostra Carta costituzionale non va cambiata, va realizzata in tutte le sue parti. Noi vogliamo unire il Paese e non dividerlo. Non gli fu permesso di sconvolgere la nostra Costituzione, non glielo permetteremo neanche oggi”. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, sul tema del premierato, intervenendo in piazza della Loggia a Brescia nel 50esimo anniversario della strage.

Fischi da antagonisti durante intervento Landini

Alcuni fischi si sono uditi in piazza della Loggia a Brescia durante l’intervento del leader della Cgil, Maurizio Landini, nel giorno in cui si commemora il 50esimo anniversario della strage. A contestare un centinaio di antagonisti dei centri sociali. ‘Le vostre guerre, le vostre stragi. I nostri lutti, le nostre lotte. Stop global war, free Palestine”, si trova scritto in uno dei cartelloni esposti dai manifestanti, che continuano a farsi sentire in piazza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata