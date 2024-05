Il vicepremier durante la sua visita a Napoli: "Vedremo il risultato delle Europee, dovrà essere preso in considerazione"

Il vicepremier Antonio Tajani ha parlato anche delle elezioni in Regione Campania, in programma nel 2025, durante la sua visita a Napoli. “Io sono molto ottimista, Forza Italia vede crescere il proprio consenso, vede allargare i propri confini, ci sono tante liste civiche che aderiscono. In Campania stiamo andando molto bene – ha spiegato il ministro degli Esteri e segretario FI – io mi auguro che Forza Italia possa avere un risultato lusinghiero anche alle Europee. Vedremo il risultato e credo che poi dovrà essere tenuto in considerazione, perché poi credo toccherà probabilmente a Forza Italia avere il candidato presidente della Regione“.

