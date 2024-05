Incontro alla Farnesina: "35 milioni per la popolazione". Ribadita la richiesta di un immediato cessate il fuoco nella Striscia

Il vice presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha iniziato alla Farnesina un incontro con il primo ministro e ministro degli Esteri e degli Emigrati dell’Autorità Palestinese, Mohammed Mustafa.

“Ho informato Mustafa – sottolinea Tajani – che il Governo ha disposto nuovi finanziamenti a favore della popolazione palestinese, per un totale di 35 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi a quanto già fatto in risposta alla crisi. Di questi, 5 milioni saranno destinati a Unrwa: a seguito del lavoro svolto dalla Commissione indipendente presieduta dall’ex Ministra francese Colonna e delle misure a tutela del principio di neutralità, l’Italia ha deciso di riprendere a finanziare specifici progetti destinati all’assistenza ai rifugiati palestinesi, ma solo dopo controlli rigorosi che garantiscano che neanche un centesimo possa rischiare di finire al sostegno al terrorismo”, mentre 30 milioni di euro saranno dedicati all’iniziativa ‘Food for Gaza’.

Tajani: “Come presidenza G7 chiediamo con forza cessate il fuoco”

Nel suo incontro con il primo ministro e ministro degli Esteri della Autorità nazionale palestinese (Anp) Mohammed Mustafa, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato il pieno sostegno del Governo italiano alla amministrazione palestinese. “Da parte nostra c’è pieno sostegno alla Anp. Siamo impegnati anche come presidenza G7 per lavorare per una stagione di pace, chiediamo con forza un immediato cessate il fuoco a Gaza“, ha detto Tajani, “abbiamo apprezzato molto la scelta di Roma come prima tappa del suo viaggio, un gesto di amicizia che ricambiamo pienamente”.

Premier Anp: “Apprezziamo impegno Tajani per pace”

“Siamo molto fieri che la nostra visita in Europa sia iniziata dall’Italia. Ringrazio il Governo italiano e il Ministro Tajani per l’invito. Apprezziamo, il ministro Tajani, il suo impegno per la pace e per il processo politico” le parole del primo ministro dell’Autorità Palestinese, Mohammed Mustafa dopo un incontro alla Farnesina con il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri.

