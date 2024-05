I deputati Mauri, Bonafè, Amendola e Orfini nelle aree che dovranno ospitare i due centri previsti dall’accordo tra Roma e Tirana

Missione a sorpresa del Partito democratico in Albania. I deputati Matteo Mauri, Simona Bonafè, Enzo Amendola e Matteo Orfini si sono recati nelle aree che dovranno ospitare i due centri per migranti previsti dall’accordo siglato tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro albanese Edi Rama. “Oggi è il 22 maggio, due giorni fa qua avrebbe dovuto già essere in funzione il centro voluto da Meloni. Vorrei dire al governo: vi rendete conto di quello che state facendo? State violando i diritti umani, sprecando soldi e non siete capaci di fare quello che avete detto”, ha affermato Matteo Mauri. “Tutta questa operazione costerà 800 milioni di euro“, ha aggiunto Enzo Amendola.

