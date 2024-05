L'attivista a Milano per un evento con Nicola Fratoianni e Roberto Salis

“Come ecologista, penso che la crisi climatica sia la più grande crisi sociale e di giustizia che tutte le generazioni dovranno affrontare. Abbiamo bisogno di investimenti massicci in infrastrutture verdi per essere in grado di realizzare una transizione giusta“. Lo ha detto Carola Rackete, a margine dell’incontro ‘Per l’Europa libera, giusta e sostenibile’ a Milano con Nicola Fratoianni, deputato di Avs e segretario di Sinistra Italiana, e Roberto Salis, in vista delle Europee.

“La priorità dovrebbe essere affrontare la crescente crisi climatica in modo sociale e giusto, perché la crisi climatica renderà peggiore qualsiasi problema sociale esistente. Siamo in una situazione urgente: abbiamo avuto l’anno più caldo degli ultimi 130 anni. C’è bisogno di agire e di investire in infrastrutture e tecnologie verdi”, ha aggiunto.

