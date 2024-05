Il vicepremier a Napoli: "Non si possono approvare norme con effetto retroattivo"

“L’emendamento sul Superbonus, che non è del governo ma del Ministero, deve rispettare la civiltà giuridica che è alla base del nostro ordinamento e prevede che non si possono approvare norme con effetto retroattivo. Giorgetti se ne faccia una ragione“. Queste le parole del vicepremier Antonio Tajani, giunto al Museo ferroviario di Pietrarsa a Napoli per partecipare al Forum nazionale della Piccola industria di Confindustria, in merito al cosiddetto emendamento ‘spalma-crediti’ presentato dal ministero dell’Economia al decreto Superbonus, che prevede la dilazione in dieci anni dei rimborsi fiscali da bonus edilizi.

