"Ci troviamo di fronte a una pandemia delle morti sul lavoro. La domanda è per tutti noi: quanto vale una vita umana?"

Di fronte all’ennesimo gravissimo incidente sul lavoro, le opposizioni chiedono che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni riferisca in Aula a Montecitorio sulle strategie del governo per la sicurezza.

“Non si può più parlare di emergenza – dice Arturo Scotto (Pd) – Ci troviamo di fronte a una pandemia delle morti sul lavoro. La domanda è per tutti noi: quanto vale una vita umana?” “Chiediamo a Meloni di venire in Aula a riferire e spiegare quale sia la strategia del governo per fermare questa pandemia – aggiunge – Serve pensare alla sicurezza come il più grande investimento per il futuro del Paese”.

“Prima della repressione occorre un cambiamento culturale – afferma Valentina D’Orso (M5S) – Si smetta di puntare sul lavoro di sopravvivenza perché questi sono i frutti. La sicurezza dovrebbe essere priorità e ossessione di tutti”.

Alla richiesta si associano anche Azione e Avs che con Nicola Fratoianni evidenzia: “Occorre che Parlamento e forze politiche abbiano un sussulto ma questo sussulto deve fare i conti con le scelte che negli ultimi anni hanno imboccato la strada sbagliata”, “e consentito che lo sfruttamento crescesse”.

“Dispiace se questo tema diventa tema che divide maggioranza e opposizione – chiosa Davide Faraone, capogruppo Iv – l’argomento non sia una clava contro il goveno, e il governo non si senta attaccato. Ma tutti si siedano attorno a una tavolo per stabilire cosa fare. Confrontiamoci senza polemiche e per trovare soluzioni”.

